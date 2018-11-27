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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - KARABÜK

FETÖ/PDY operasyonu - KARABÜK

- Adliye önü detayları - Zanlının adliyeden çıkışıGÜNCELLEME - Karabük 'te FETÖ/PDY operasyonu - Operasyonda, mahalle grubu sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan din görevlisi tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİKARABÜK (AA) - Karabük 'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahalle grubu sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir imam tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle iltisaklı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Çalışma kapsamında Safranbolu ilçesinde bir mahalledeki imamlardan sorumlu olduğu iddia edilen Safranbolu İlçe Müftülüğü'nde din görevlisi Hasan Ç. gözaltına alındı.Örgütle bağlantısı olduğu belirlenen ve KHK ile kapatılan Ceht Din Görevlileri Derneği'nin kurucu başkanlığını da yaptığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne getirildi.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Avcılık 

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