FETÖ/PDY operasyonu - KARABÜK

- Adliye önü detayları Karabük 'te FETÖ/PDY operasyonu - Operasyonda, örgütün "büyük bölge talebe mesulleri" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildiKARABÜK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "büyük bölge talebe mesulleri" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, N.P (27), H.Y.K. (24) ve A.A.D. (23) yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin, Karabük Üniversitesi'nde öğrenim gördükleri dönemde örgütün "büyük bölge talebe mesulleri" oldukları belirtildi.