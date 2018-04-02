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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - HAKKARİ İzle

FETÖ/PDY operasyonu - HAKKARİ İzle

- Zanlıların adliyeye getirilmesi Hakkari merkezli FETÖ/PDY operasyonu - Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandıHAKKARİ (AA) - Hakkari merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart'ta Hakkari , Ankara, İstanbul, Mersin, Konya, Sivas, Manisa, Tokat ve Trabzon'da operasyon gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:" Hakkari merkezli soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 'ByLock' isimli programı kullandığı belirlenen ve daha önceden ilgili KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünce ihraç edilen, aralarında rütbeli (emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısı) emniyet personelinin de yer aldığı 12 şahsa yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyon neticesinde 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."

Akalan Emniyet Amiri 

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