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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - GAZİANTEP

FETÖ/PDY operasyonu - GAZİANTEP

- Zanlıların emniyetten çıkarılışları ve araçlara bindirilişleri - Araçların emniyetten ayrılışı Gaziantep 'te FETÖ/PDY operasyonu - Operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 14'ü tutuklandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarla, FETÖ/PDY terör örgütüne finans sağlayan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan vakıf yöneticisi 10 kişi ve "ByLock" kullandıkları tespit edilen 13 kişi olmak üzere toplam 23 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi."Bylock" kullandıkları tespit edilen M.T, M.E.Ö, C.Y, A.H.K, N.F.S, Y.B, F.G, A.D, A.O, K.Ş.Y, S.D, G.Y, A.İ. ve Y.C, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.Şahıslardan A.B, K.Ş, A.T.A, A.B, M.A.E, A.A, O.Ç, İ.P. ve M.G. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Yazılı Açıklama Terör Örgütü Irak Trol 

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