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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - ESKİŞEHİR İzle

FETÖ/PDY operasyonu - ESKİŞEHİR İzle

- Şüphelilerin adliyeye getirilme görüntüsü Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu - Örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan biri görevden uzaklaştırılan 7 asker adliyeye sevk edildiESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6'sı muvazzaf 7 asker adliyeye sevk edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Kasım'da Eskişehir , Ankara ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.
Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

Mahrem Avcılık 

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