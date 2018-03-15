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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - ByLock kullandığı iddia edilen kişi tutuklandı - SAKARYA

FETÖ/PDY operasyonu - ByLock kullandığı iddia edilen kişi tutuklandı - SAKARYA

- FETÖ/PDY operasyonu - Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi Sakarya 'da FETÖ/PDY operasyonu - Soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu ve ByLock kullandığı öne sürülen bir kişi tutuklandıSAKARYA (AA) - Sakarya 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddia edilen E.S. hakkında gözaltı kararı verildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Düzce'de düzenlenen operasyonda şüpheli E.S, "silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçlamasıyla gözaltına alınarak Sakarya 'ya getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu tamamlanan E.S, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.Şüphelinin ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığının tespit edildiği öğrenildi.

Karya Avcılık Trol 

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