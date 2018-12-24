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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - ADIYAMAN Haberi

FETÖ/PDY operasyonu - ADIYAMAN Haberi

- şüphelilerin hastaneye getirilmesi - şüphelilerin hastaneden çıkışı - genel ve detay görüntüler Adıyaman 'da FETÖ/PDY operasyonuADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize ve Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, şüphelilerin kent merkezindeki adreslerine düzenlendikleri eş zamanlı operasyonda, Sibel E, Vasfettin D, Mehmet Ö. ve Zeynep Dicle K'yi gözaltına aldı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Hastane Akalan Trol 

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