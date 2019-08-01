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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - ADANA İzle

FETÖ/PDY operasyonu - ADANA İzle

- Zanlıların Adli Tıp Birimine getirilmesi - Zanlıların polis aracına bindirilmesi Adana merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu - Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 2'si tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADANA (AA) - Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 2'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, önceki gün düzenlenen operasyonda firari 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 24'e yükseldi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri kadın 13'ü, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Gözaltındaki 11 zanlının işlemleri ile firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - Operasyon Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı oldukları ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatılmıştı.Haklarında gözaltı kararı verilen aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de olduğu 30 şüphelinin yakalanması için 30 Temmuz'da Adana , İstanbul, Mersin, Kayseri, Osmaniye, Bitlis ve Siirt'te operasyon düzenlenmişti.Gözaltına alınan 20 zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülmüştü.

Polis Aracı Polis Adli Kontrol Akalan Irak 

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