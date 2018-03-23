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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - ADANA İzle

FETÖ/PDY operasyonu - ADANA İzle

- Zanlıların adli tıp biriminden çıkartılması - Zanlıların polis aracına bindirilmesi - Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındıADANA (AA) - Adana merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana , Mersin, İstanbul ve Balıkesir'de çok sayıda adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları ileri sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Polis Aracı Polis Adli Tıp 

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