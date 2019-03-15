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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - ADANA

FETÖ/PDY operasyonu - ADANA

- Meslekten ihraç edilmiş polislere yönelik FETÖ/PDY operasyonu - Zanlıların adliyeye getirilmesi Adana merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu - Meslekten ihraç edilmiş polislere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildiADANA (AA) - Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, meslekten ihraç edilmiş 54 polis adliyeye gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örgüte yönelik 12 Mart'ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 13 eski polisin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 54'e yükseldi.Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatılmıştı.İtirafçı mahrem imamların ifadeleri ve elde edilen dijital materyaller doğrultusunda hakkında gözaltı kararı verilen KHK ile meslekten ihraç edilmiş 58 polise yönelik 3 gün önce 8 ilde operasyon düzenlenmişti.

Polis Mahrem Akalan 

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