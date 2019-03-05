FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı - KAYSERİ Haberi

- Şüphelilerin emniyet müdürlüğünden sevk edilmesi Kayseri 'de FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca 7, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kayseri 'de 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, O.E, N.T, İ.Y, F.G, F.A.K, A.A, S.A, M.A. ve G.A. yakalandı.Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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