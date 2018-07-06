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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - 8 zanlı adliyeye gönderildi - KIRIKKALE

FETÖ/PDY operasyonu - 8 zanlı adliyeye gönderildi - KIRIKKALE

- Zanlıların emniyetten çıkışı Kırıkkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu - Örgütün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 8'i daha adliyeye gönderildiKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i daha adliyeye sevk edildi.Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 muvazzaftan T.Ö, A.A, Y.Ç, M.F.U, E.Ö, A.R.Ö, Ç.Ö. ve M.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi.30 Haziran'da Kırıkkale merkezli Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Ankara, Kilis, Mardin, Muş ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanmıştı.

Trol 

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