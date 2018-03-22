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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi - KARABÜK

FETÖ/PDY operasyonu - 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi - KARABÜK

- Zanlıların adliyeye çıkarılması - Adliyeden detay Karabük 'teki FETÖ/PDY operasyonu - Örgütün Safranbolu İlçe Müftülüğü yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye getirildiKARABÜK (AA) - Karabük 'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerince, FETÖ/PDY'nin Safranbolu İlçe Müftülüğü yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan T.Ö, H.U, H.B, A.D, N.E, N.A. ve E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Geniş güvenlik önlemeleri altında Safranbolu Adliyesi'ne getirilen şüphelilerin, savcılık sorguları devam ediyor.FETÖ/PDY'nin Safranbolu İlçe Müftülüğü yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilenlere yönelik 11 Mart'ta operasyon düzenlenmiş, operasyonda aralarında imam ve din görevlilerinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Avcılık 

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