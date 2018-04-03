FETÖ/PDY operasyonu - 4 şüpheli gözaltına alındı - KAYSERİ Haberi

- Samsun Emniyet Müdürlüğü - Zanlıların emniyete getirilişi Samsun 'da FETÖ/PDY operasyonu - Operasyonda biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındıSAMSUN (AA) - Samsun 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 4 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezi ve Bafra ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda biri kadın 4 şüpheli yakalandı.Bazılarında örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" tespit edilen zanlılar, emniyete götürüldü.