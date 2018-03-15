Güncel Videolar
«geri
1
ileri»
Genişlet
Işıklar
Sitene Ekle
15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - 28 şüpheliden 5'i tutuklandı - BİLECİK
- FETÖ/PDY operasyonu - 5 kişi tutuklandı - Zanlıların adliyeye getirilişi Bilecik merkezli FETÖ/PDY operasyonu - Örgütün jandarma yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 28 şüpheliden 5'i tutuklandıBİLECİK (AA) - Bilecik merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, Bilecik ve bazı diğer illerde belirlenen adreslere 3 Mart'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, çoğu muvazzaf subay ile astsubay 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Gruplar halinde adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 23'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Öte yandan şüphelilerden 7'sinin "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan yararlandığı bildirildi.