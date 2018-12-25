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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - 23 zanlı gözaltına alındı - GAZİANTEP

FETÖ/PDY operasyonu - 23 zanlı gözaltına alındı - GAZİANTEP

- Operasyondan görüntüler Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonu - Örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 23 zanlı gözaltına alındıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, muvazzafların da aralarında yer aldığı 23 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 muvazzaf ve 14 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Gaziantep merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerinde bulunamayan 6 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Akalan 

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