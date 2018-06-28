FETÖ/PDY’nin TSK ve polis okulu mahrem imamlarına operasyon: 20 gözaltı İzle



- Aksaray merkezli 16 ilde FETO/PDY soruşturması kapsamında askeri personele ve mahrem imamlara yönelik haklarında yakalama kararı çıkan 23 şüpheliden 20'si düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisinde örgüte bağlantıları olduğu tespit edilen 13 subay ve astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yine örgütün polis okulu ile askeri okul öğrenci yapılanmasından sorumlu Mahrem İmamı oldukları tespit edilen ve aralarında polisinde bulunduğu 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Her 2 karara istinaden harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, sabah erken saatlerde Aksaray merkezli olmak üzere Artvin, İzmir, Ankara, Erzincan, Şanlıurfa, Kastamonu, İstanbul, Edirne, Şırnak, Hakkari, Konya, Mersin, Mardin, Adıyaman ve Bingöl illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 13 askeri personel, mahrem imamlarından ise 7 olmak üzere toplam 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firar olan 3 kişinin aranmasına devam edilirken, operasyonun sürdüğü öğrenildi.

