FETÖ/PDY'nin hücre evine operasyon - KARABÜK

- Adliye önü detayları Karabük 'teki FETÖ/PDY'nin hücre evine operasyon - Emniyet ve askeri personelden sorumlu sözde "mahrem imam" oldukları iddia edilen ve gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildiKARABÜK (AA) - Karabük 'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, emniyet ve askeri personelden sorumlu sözde "mahrem imam" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden H.U, E.A, B.M. ve S.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Karabük Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor. Diğer 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine 9 Nisan'da operasyon düzenlenmiş, Karabük , Bartın ve Düzce cumhuriyet başsavcılıklarınca arandığı tespit edilen ve emniyet teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinden sorumlu sözde "mahrem imam" oldukları iddia edilen B.M, S.M. ve S.U.K. gözaltına alınmıştı.Bu sırada bir otomobil ile ülke dışına çıkmak için buradan ayrılanların olduğunu belirleyen ekipler, şüpheli otomobili Kemal Oyman bölgesinde durdurmuş, sözde "mahrem imam" oldukları şüphesiyle aranan H.U, E.A, S.K.T ve M.C'yi de yakalamıştı.Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, bir miktar Amerikan doları, avro, Pakistan rupisi, Türk lirası ve sahte kimlikler, hücre evinde yapılan aramalarda projeksiyon cihazları, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait video, CD, 678 kitap, bilgisayar ve bellekler ile sahte kimlikler bulunmuştu.