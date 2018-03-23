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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

Şahısların sağlık kontrolüne getirilmesi

Hastane Ankesörlü Telefon Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Askeri Personel 

-Şahısların hastaneden ayrılışı
-Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 18 ilde askeri personele yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanlardan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde 'mahrem imamları'nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak bazı askeri personelle irtibat kurdukları belirlendi. Örgüt faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 38'i daha önce FETÖ'den işlem yapılan, 2'si ihraç, 2'si emekli, 6'sı askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci, 37'si muvazzaf olmak üzere 85 askeri personel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabip'te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
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