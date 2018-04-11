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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi 'den 2'si adliyeye sevk edildi İzle

- FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi 'den 2'si adliyeye sevk edildi İzle

- Polis araçlarının adliyeye gelmesi

Polis Mahrem Trol 

-- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi
-- Adliyeden binasından görüntü
-- Detaylar

( ZONGULDAK ) - FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi ZONGULDAK

- Zonguldak'ta polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün 'sözde' büyük bölge talebe sorumlusu, mahrem imamı ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 3 kişi 'den 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerine yönelik önceki gün operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonda, örgütün 'sözde' büyük bölge talebe sorumlusu ve mahrem imam Uğur E., mahrem imam Tarık O. ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Turan Y. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan örgütün 'sözde' büyük bölge talebe sorumlusu ve mahrem imam Uğur E., mahrem imam Tarık O. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Turan Y.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi. (BD-
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