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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

zanlılardan detay

Adli Kontrol Yakalama Kararı Polis Kontrolü Harekete Geç Terör Örgütü 

-zanlıların polis kontrolünde doktor kontrolüne getirilmesi
-zanlıların doktor kontrolünden çıkarılması
-detay

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri polisi tarafından FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda, firar durumda olan toplam 39 kişinin 18'i hakkında Kayseri mahkemeleri, 21 kişi hakkında ise Ankara, Konya, Adıyaman, Manisa, Sivas, İzmir, Ordu, Amasya, Mardin, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray illerine bağlı mahkemeler tarafından yakalama kararı verildiği anlaşıldı. Şahısların yakalanmamak üzere saklandıkları yerler olarak tanımlanan gaybubet evlerinin Kayseri'deki yerleri tespit edildi. İki gün önce sabahın erken saatlerinde harekete geçen ekipler, 39 şahsa yönelik aynı anda operasyon başlattı. Gözaltı kararı verilen 39 şahıstan 18'inin karı koca olarak birlikte arandıkları tespit edildi. Gözaltına alınanlardan 11'i doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Operasyonda şu ana kadar 37 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
İşlemleri tamamlanan 12 kişi ise arandıkları illere teslim edildi.
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