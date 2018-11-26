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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ operasyonunda 5 asker adliyeye sevk edildi

FETÖ operasyonunda 5 asker adliyeye sevk edildi

Emniyete giriş yapan askerler

Tahkikat Muvazzaf Asker 

-Emniyetten çıkartılan 5 kişi

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale merkezli 8 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan, 11 askerden 5'i Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye yönelik, 8 ilde operasyon düzenlendi.
Kars, Edirne, Bitlis, Bursa, Muğla, Ankara, Şırnak ve Balıkkesir'de belirlenen 6'sı üsteğmen, 5'inin ise astsubay olduğu biri ihraç 11 muvazzaf asker 22 Kasım 2018 tarihinde gözaltına alınmıştı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.Y., Y.Y., E.K., İ.O., Z.E., C.İ., A.S., M.K., Y.E.E., S.Ö. ve Ö.F.S. hakkında Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince tahkikat başlatıldı. TEM Şube Müdürlüğünde tahkikatı tamamlanan Y.Y., E.K., Y.E.E., C.İ. ve A.Y., Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Diğer 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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