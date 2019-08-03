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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
FETÖ operasyonunda 4 polise tutuklama İzle

FETÖ operasyonunda 4 polise tutuklama İzle

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Kontrol Adli Tıp Ev Hapsi Akalan Irak 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA ) - Adana merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş 11 eski polisten 4'ü tutuklandı ADANA

- Adana merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş 11 eski polisten 4'ü tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütle irtibatlı oldukları ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatılmış, haklarında gözaltı kararı verilen aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de olduğu 30 şüphelinin yakalanması için 30 Temmuz'da Adana, İstanbul, Mersin, Kayseri, Osmaniye, Bitlis ve Siirt'te operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 24 kişiden 13'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, ikisi tutuklanmış, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve sorgusu devam meslekten ihraç edilmiş 11 polis de ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 4'ü tutuklandı. Zanlılardan biri ev hapsi olmak üzere 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 6 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirtildi.
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