FETÖ operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi İzle

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( KARABÜK - HD) KARABÜK



- Karabük’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan üç kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan N.P (27), H.Y.K (24) ve A.A.D (23) isimli şüphelilerin Karabük Üniversitesinde okudukları dönemde örgüt içerisinde BBTM (Büyük bölge Talebe Mesulü) görevlerinde bulundukları belirtildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. (RB-OA-

