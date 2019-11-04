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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Şahısların adliyeye çıkarılışı

( BALIKESİR )- Şüpheliler arasında Doktor ve Öğretmenler de var BALIKESİR

Adli Kontrol Akalan Kripto Terör Örgütü Irak 


- Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 12 kişiden 9'u gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İzmir, Aydın, Bayburt ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında Doktor ve Öğretmenlerin de olduğu 9 şüpheli yakalandı. Adliyeye çıkarılan ve geç saatlere kadar sorguları süren şahıslardan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (TS-
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