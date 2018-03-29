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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ operasyonunda 2 astsubay gözaltına alındı

FETÖ operasyonunda 2 astsubay gözaltına alındı

Adliyeden görüntü

Muvazzaf Asker Trol 

-Şüphelilerin adliye çıkarılması

( KARABÜK -HD) KARABÜK

- Karabük’te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında iki astsubay başçavuş gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan şahısların verdiği ifadeler doğrultusunda Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Eflani İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Astsubay Başçavuş M.M.Ç. ve R.A. gözaltına alında. Emniyette ifadeleri alınan iki muvazzaf asker daha sonra sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Karabük adliyesine sevk edildi.
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