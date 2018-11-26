FETÖ operasyonunda 12 asker adliyeye sevk edildi

-Polis aracına binmesi

-Polis aracının adliyeye gidişi

-Emniyet ve adliyeden detay



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun merkezli 14 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan, meslekten ihraç kurmay albay ve binbaşının da bulunduğu 12 asker Samsun Adliyesine sevk edildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve ankesörlü-kontörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik Samsun merkezli geçen Çarşamba sabahı toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun, Amasya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Edirne, İzmir, Uşak, Antalya, Trabzon, Erzurum, Kars, Şırnak ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda toplam 19 asker gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 7 asker, Cuma günü Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 asker tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 6 asker ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 1'i meslekten ihraç kurmay albay, 1'i yine meslekten ihraç binbaşı ile 1’i askeri okul öğrencisi, 1’i muvazzaf üsteğmen ve 8'i muvazzaf astsubay toplam 12 kişi de bu sabah Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

