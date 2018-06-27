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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ operasyonuna çıkan jandarma, 30 mülteci yakaladı

FETÖ operasyonuna çıkan jandarma, 30 mülteci yakaladı

OLAY YERİ GÖRÜNTÜ

Jandarma Kaçak Mülteci Akalan Yurt Dışı 

-KAÇAKLARIN GÖRÜNTÜSÜ

( TEKİRDAĞ - HD) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın kovalamacası sonrası panelvan minibüs içinde Pakistan uyruklu 30 kaçak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Jandarma ekiplerine, FETÖ mensubu kişilerin Keşan üzerinden yurt dışına kaçacağı ihbarı geldi. Keşan girişinde yolu kesen Jandarma Trafik Timi, 34 VS 2146 plakalı panelvan minibüsü durdurmak istedi. Barikatı aşan araç, Malkara istikametine kaçarken, Keşan Jandarma ekipleri de peşlerinden takibini sürdürdü. Keşan Jandarması, Malkara Bölge Trafik ekiplerinin de desteğiyle aracı Şarköy sapağında yakalamayı başardı. Minibüs şoförü kayıplara karışırken, araçta 1 organizatör ve Pakistan uyruklu 30 kaçak yakalandı. Karakola götürülen 30 kaçak ve 1 organizatörün işlemleri devam ediyor. Öte yandan Pakistanlı kaçakların Yunanistan'a kaçmayı planladığı öğrenildi. (HT-
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