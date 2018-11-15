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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ operasyonu - İSTANBUL

FETÖ operasyonu - İSTANBUL

- Zanlıların emniyet çıkışı İstanbul merkezli FETÖ operasyonu - Örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Kasım'da İstanbul ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen asker, hemşire ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Öğretmenler Öğretmen 

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