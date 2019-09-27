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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
FETÖ operasyonu - ESKİŞEHİR

FETÖ operasyonu - ESKİŞEHİR

- Adliye binasından görüntüler - Zanlıların adliyeye getirilmesi Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu - Örgütün emniyet yapılanmasında sözde üst düzey yönetici oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye götürüldüESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında sözde üst düzey yönetici oldukları iddiasıyla 24 Eylül'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir , Ankara, Konya ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve KHK ile meslekten ihraç edilen üçüncü sınıf emniyet müdürü Abdülkadir Ü, emniyet amiri Ahmet D, komiserler Abdülkadir K, Fatih Mehmet D, Mecit B, Mehmet E, Mehmet Ö, Salih Ö, Bülent T, komiser yardımcıları Ahmet Şevki D. ile Emine G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılar, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Adalet Sarayı'na götürüldü.

Emniyet Müdürü Akalan Trol Emniyet Amiri 

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