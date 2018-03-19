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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ operasyonu: 24 şüpheli adliyeye sevk edildi

FETÖ operasyonu: 24 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adliye detay

Askeri Öğrenci Adli Kontrol Yurt Dışı Yasağı Yurt Dışı Yakalama Kararı 

-Ekiplerden detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 13'ü 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak isteyen 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleştikleri iddiasıyla örgüt üyesi olduğu öne sürülen, aralarında ihraç edilen askeri öğrenciler, subay ve astsubayların bulunduğu 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Mart günü Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Yalova, Ordu, Kocaeli, Muğla ve Bartın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yaralanmak isteyince savcılık tarafından adli kontrol ve yurt dışı yasağı talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheliler Ahmet Y., Zekeriya M., Mustafa Y., Ali C., Ufuk K., Halil H., Adem K., Tuncay Ö., Emre C., Hasan K. ve H.H.Ö. ise tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
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