Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
FETÖ’nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine ulaştıran 3 kişi adliyede

FETÖ’nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine ulaştıran 3 kişi adliyede

Emniyetten çıkışları

Yurt Dışı Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Kışla Irak 

-Polis aracına binmeleri
-Polis aracının adliyeye gidişi
-Emniyet dış görüntüsü
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da FETÖ’nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine dağıtılmasının organizasyonunu yaptıkları iddia edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından banka aracılığıyla gönderilen paraları FETÖ’den Samsun ve çevre ilerinde ihraç olan, açığa alınan ve cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin yakınlarına ulaştırmasını organize ettikleri iddia edilen 4 kişiyi 17 Eylül'de Samsun'da gözaltına aldı. Gözaltına alınların ev ve arabalarında yapılan aramalarda, 4 bin 400 lira, 900 dolar, 20 euro, 1 dolar, örgüte ait kapatılan Zaman gazetesine ait kupürler ve örgüt lideri Fethullah Gülen’e ait 100'e yakın kitap ele geçirildi.Gözaltına alınan Yasemin G. ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, KOM Şube Müdürlüğünde 3 gündür sorgulanan Recep R.Ş., Banu A. ve İsa Ö., ise "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütlerine finans sağlamak" suçlarından bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı