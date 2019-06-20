Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ'nün yeni eğitim yapılanmasında tutuklu sayısı 13'e çıktı

FETÖ'nün yeni eğitim yapılanmasında tutuklu sayısı 13'e çıktı

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Kontrol Adli Tıp Tutuklama Talebi Öğretmenler Öğretmen 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan götürülmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 49 zanlıdan 8'i tutuklandı. 40 zanlının adli kontrol tedbiriyle, 1'inin de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına savcılığın itiraz etmesi üzerine 5 kişi daha tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapmasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü operasyonda zanlılar, 6 ay teknik ve fiziki takibe alındı. Mercek altına alınan şüphelilerin FETÖ’nün kapatılan dershane ve eğitim kurumlarına paralel olarak alternatif etüt merkezleri kurdukları, bu şirketleri sicilleri temiz kişiler üzerine açtıkları belirlendi. İlk, orta ve lise düzeyinde eğitim veren etüt merkezlerinde çalışan kişilerin devlet tarafından faaliyet izin belgeleri iptal edilen öğretmenler olduğu tespit edildi. Polis, 11 Haziran’da 6 ayrı etüt merkezinin bulunduğu Adana, Hatay ve Mersin’de düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli şube müdürü A.T.’nin de bulunduğu 49 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 bin dolar ele geçirildi. Bir zanlının evinde ise örgütün şifreli haberleşme sistemi olan ByLock konuşmalarının nasıl yok edileceği konusunda talimatların olduğu notlar ele geçirildi. Polis, etüt merkezlerini inceleme altına alması için SGK ve Milli Eğitim Müdürlüklerini de soruşturmaya davet etti. Gözaltına alınan 49 zanlı, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 1 zanlı savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 48 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkan zanlılardan 8'i tutuklanırken, 40'ı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı 40 zanlının adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmasına itiraz etti. Bunun üzerine sulh ceza hakimliği itirazı inceleyip 5 zanlı hakkında tutuklama talebiyle arama kararı çıkardı. 5 zanlı polis tarafından yakalanıp emniyete daha sonra da adliyeye götürüldü. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı