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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa hapis cezası Haberi

FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa hapis cezası Haberi

ARŞİV

Dinleme Davası Hapis Cezası İstihbarat 

-ALİ FUAT YILMAZER
-RAMAZAN AKYÜREK
-YURT ATAYÜN
-LOKMAN KICILI FOTO

( ANKARA ) ANKARA

- FETÖ'nün VIP dinleme davasında kararını açıklayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'e 45 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'e "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı ise 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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