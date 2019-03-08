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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanmasına operasyon - ELAZIĞ

FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanmasına operasyon - ELAZIĞ

- Elazığ Adliyesi'nden detay - Zanlıların adliyeye sevk görüntüleriFETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanmasına operasyon - Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına 5 şüpheliden 2'si tutuklandıELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Elazığ , Kırklareli, Iğdır, Hakkari ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4'ü muvazzaf 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 Mart'ta Elazığ merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık aramayla iletişim sağladıkları belirlenen askeri personel ile askerlerden sorumlu bir sivilin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.Belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü muvazzaf 5 şüpheliyi yakalamıştı.

Adli Kontrol Mahrem Akalan Kalamış Askeri Personel 

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