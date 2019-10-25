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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
FETÖ’nün sözde TSK imamı Adil Öksüz’ün Üsküdar’da saklandığı ev görüntülendi İzle

FETÖ’nün sözde TSK imamı Adil Öksüz’ün Üsküdar’da saklandığı ev görüntülendi İzle

Evden görüntüler

Türkler Mahrem Kayınbirader Darbe Girişimi Irak 

-arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- FETÖ’nün sözde TSK imamı Adil Öksüz’ün, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Ümraniye ve Üsküdar’da iki adreste iki hafta kadar saklandığı iddia edildi. Adil Öksüz’ün Üsküdar’da saklandığı ev görüntülendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, sözde TSK imamı Adil Öksüz’ün Ümraniye’de ve Üsküdar’da iki evde yaklaşık 2 hafta kadar saklandığı iddia edildi. İddiaya göre Ankara’da serbest bırakıldıktan sonra Sakarya’ya gelen Adil Öksüz, 19 Temmuz günü kayınbiraderi ve örgütün ileri gelen isimlerinden olan Ali Sami Yıldırım aracılığıyla İstanbul’a geldi. Adil Öksüz, ilk olarak Ümraniye Cumhuriyet Mahallesi Rıhtım Sokakta bir gaybubet evine yerleştirildi. Öksüz burada kaldığı bir haftalık süreçte sadece mahrem imamlar Rüştü Karakaya ve Cihat Yıldız ile görüştü. Öksüz daha sonra Karakaya’nın kullandığı bir araç ile Üsküdar Zeynep Kamil’de Balcılar Yokuşu Sokakta bulunan Öztürkler sitesindeki bir eve yerleştirildi. Öksüz bu evde 5 Ağustos’a kadar saklandı. 5 Ağustos tarihinde Öksüz, Cihat Yıldız ile beraber Zafer Çay yönetimindeki otomobil ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa Yakasına geçti. FETÖ’nün sözde TSK imamı Adil Öksüz’ün Üsküdar’da saklandığı iddia edilen ev görüntülendi. (MB-EY-
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