FETÖ'nün sözde Samsun bölge imamıyla Yunanistan bayraklı yatta yakalanan 1’i kadın 4 zanlı adliyeye sevk edildi Haberi



- Marmaris’ten Yunan Bayraklı yat ile Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ üyesi biri kadın 4 kişi adli makamlara sevk edildi. FETÖ tarafından Samsun, Tokat, Amasya, Çorum ve Sinop'tan sorumlu Samsun bölge imamı olarak atanan ve ByLock içeriklerinden tespit edilen "Fatih" kod adlı Murat Elmas'ın Marmaris'te olduğunu belirleyen Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ilçedeki meslektaşlarıyla irtibata geçmişti. Marmaris KOM ekipleri, 9 Nisan'ın erken saatlerinde Yat Limanı’ndaki Yunanistan bayraklı bir yatta Murat Elmas ile yanındaki 5 kişiyi gözaltına almıştı. Murat Elmas Samsun'a, şüphelilerden E.B. Çorum'a, M.G'de Konya'ya gönderilirken, V.K. H.A. ve E.T.Ş ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Marmaris Adliyesi’ne sevk edildi.

