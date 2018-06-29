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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ’nün sözde Çorum imamı Aydın’daki hücre evinde sahte kimlikte yakalandı

FETÖ’nün sözde Çorum imamı Aydın’daki hücre evinde sahte kimlikte yakalandı

Gözaltına alınan 9 askerin adliyeye sevki

( AYDIN )- Aydın merkezli 12 ile düzenlenen FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında yakalanan 9 astsubay adliyeye sevk edildi AYDIN

Jandarma Muvazzaf Asker Sahte Kimlik Akalan Yakalama Kararı 


- Aydın merkezli 12 ilde FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 astsubay adliyeye sevk edildi. Aydın jandarmasının düzenlediği ikinci bir operasyonda örgüte ait hücre evinde sahte kimlikle yakalanan kişinin FETÖ’nün sözde Çorum sorumlusu olduğu belirlendi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasında görev yaptığı belirtilen kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında halen görevde olan 11 muvazzaf astsubay hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şırnak, Kilis, Kocaeli ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 astsubayı gözaltına aldı. Aydın’a getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Adreslerinde bulunamayan 2 astsubayın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Sözde Çorum sorumlusu sahte kimlikle yakalandı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, FETÖ’nün TSK'daki kripto yapılanmasının çökertilmesine yönelik Aydın merkezli 20 ilde gerçekleştirdikleri ikinci operasyonda aralarında 3 mahrem imam ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 16 muvazzaf askerin de bulunduğu 48 zanlı gözaltına alındı. Örgütün Aydın’daki hücre evinde sahte kimlikle yakalanan Gökhan Dağdeviren'in FETÖ'nün sözde Çorum sorumlusu olduğu ve firari olarak arandığı tespit edildi. Yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirtilen Gökhan Dağdeviren, işlemlerinin ardından Çorum'a gönderilecek.
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