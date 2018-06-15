Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'nün sözde 'büyük bölge sorumlusu' AVM'de böyle yakalandı

FETÖ'nün sözde 'büyük bölge sorumlusu' AVM'de böyle yakalandı

Güvenlik kamerası görüntüleri

Alışveriş Gıda Yardımı Kız Öğrenciler Cep Telefonu Alışveriş Merkezi 

-Fotoğraflar

( SİVAS -HD) SİVAS

- Sivas'ta 10 gün önce Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ) kadın öğrenci il yapılanmasına yönelik bir AVM'de gerçekleştirilen operasyonda, örgütün 'Sivas büyük bölge sorumlusu' R.I.'nın yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı. Sivas'ta 10 gün önce FETÖ'nün Sivas kadın öğrenci yapılanmasına operasyon yapıldı. Örgütün Sivas büyük bölge sorumlusu R.I. isimli kadını teknik takibe alan polisler, şahsı operasyonla bir alışveriş merkezinde yakaladı. 40 hücre evinden sorumlu imamın yakalanma anları bir AVM'nin güvenlik kameralarına yansıdı. R.I.'nın 40 hücre evinden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Zanlının ifadesiyle kız öğrencilere ait hücre evlerinden sorumlu olan ve bu evleri finanse eden kaçma hazırlığındaki 5 kişi yakalandı. Şüpheliler S.T.K, S.S, Y.D. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, N.K. ise serbest bırakıldı. Operasyonlarda tespit edilen 40 hücre evinde arama yapan polis, 49 bin 160 lira, 450 avro, 725 dolar, 7 cep telefonu, 2 flaş bellek, 1 tablet, 8 GSM hattı ve 1 hafıza kartı ele geçirdi. Şüphelilerin kız öğrencilere ait örgüt evlerinden sorumlu oldukları, bu evleri finanse ettikleri, haklarında adli işlem yapılan kişilere ve bu kişilerin yakınlarına para, gıda yardımı yaptıkları, adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılananların da örgüt kapsamında güncel faaliyetlerine devam ettikleri, örgüt içi bağları devam ettirdikleri tespit edildi.
İlgili Foto Galeriler
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı