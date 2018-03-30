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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'nün sohbet ablası adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün sohbet ablası adliyeye sevk edildi

Sibel Başaran'ın bayan polisin yanında yürümesi

Polis 

-Polis aracına binmesi
-Polis aracının adliyeye gidişi
-KOM Şube yazısı
-Emniyet dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Canik Başarı Üniversitesinin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Harun B.'nin eşi olan örgütün sohbet ablası kadın, adliyeye sevk edildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatılan ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgütün kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Harun B. ve örgütün kapatılan Beyaz Lale adlı dernekte faaliyet gösteren ve öğrenci evlerinde sohbet ablası sorumluluğu görevinde bulunduğu tespit edilen Sibel B. gözaltına alınmıştı. Samsun KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde saklandıkları gaybubet evinde gözaltına alınan Harun ve Sibel B.'nin ByLock kullandıkları tespit edildi. Harun B.'nin KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu devam ederken, Sibel B. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. (MAY-SLH-
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