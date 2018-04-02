Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ'nün 'Samsun bölge kadın sorumlusu'nun eşi adliyede

FETÖ'nün 'Samsun bölge kadın sorumlusu'nun eşi adliyede

FETÖ'nün " Samsun bölge kadın sorumlusu"nun eşi adliyede

- Samsun Emniyet Müdürlüğü - Zanlının emniyetten çıkışı FETÖ'nün " Samsun bölge kadın sorumlusu"nun eşi adliyedeSAMSUN (AA) - Samsun 'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün " Samsun bölge kadın sorumlusu" olduğu belirtilen Yurdagül K'nin eşi Süleyman K. adliyeye sevk edildi.Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde, " Samsun bölge kadın sorumlusu" olduğu belirtilen eşi Yurdagül K. ile gözaltına alınan Süleyman K'nin, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen zanlı, "örgüt üyesi olduğu" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.Çift, 28 Mart'ta Amasya'daki hücre evinde yakalanmış, Yurdagül K'nin ByLock uygulamasına 26 bin 174 kez giriş yaptığı tespit edilmişti. Yurdagül K, 30 Mart'ta tutuklanmıştı.

Akalan 

İlgili Foto Galeriler
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı