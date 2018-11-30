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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'nün 'polis mahrem imamları'nın eşlerine yönelik operasyon - SAMSUN

FETÖ'nün 'polis mahrem imamları'nın eşlerine yönelik operasyon - SAMSUN

FETÖ'nün "polis mahrem imamları"nın eşlerine yönelik operasyon - SAMSUN

: - Samsun Adalet Sarayı dış genel planı - Zanlıların adliyeye götürülüşüFETÖ'nün "polis mahrem imamları"nın eşlerine yönelik operasyon - Gözaltına alınan 9 kadın şüpheli adliyeye sevk edildiSAMSUN (AA) - Samsun merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin "polis mahrem imamları"nın eşlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan örgütün "polis mahrem imamları"nın eşi olan ve Bank Asya'da katılım hesabı, örgütün dernek ve sendikalarına da üyelikleri bulunan 9 kadın şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.FETÖ/PDY'ye yönelik 27 Kasım'da Samsun , Tokat, Konya ve İstanbul'da operasyon düzenlenmiş, örgütün şifreli haberleşme uygulamaları ByLock ve Eagle'ı kullandıkları ileri sürülen 9 zanlı gözaltına alınmıştı.

Polis Mahrem Trol 

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