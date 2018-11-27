'FETÖ'nün polis mahrem imamları'nın eşlerine yönelik operasyon - SAMSUN
"FETÖ'nün polis mahrem imamları"nın eşlerine yönelik operasyon - SAMSUN
: - "FETÖ'nün polis mahrem imamları"nın eşlerine yönelik operasyon - Samsun Emniyet Müdürlüğü'nün dış genel planı - Zanlıların emniyete getirilişi"FETÖ'nün polis mahrem imamları"nın eşlerine yönelik operasyon - Bank Asya'da katılım hesabı, FETÖ'nün dernek ve sendikalarına üyelikleri bulunan ve örgütün şifreli haberleşme uygulamalarını kullandıkları öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındıSAMSUN (AA) - Samsun merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün "polis mahrem imamları"nın eşi olan 8 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun , Tokat, Konya ve İstanbul'da operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda, örgütün "polis mahrem imamları"nın eşi olan ve Bank Asya'da katılım hesabı, örgütün dernek ve sendikalarına da üyelikleri bulunan 8 kadın gözaltına alındı.Örgütün şifreli haberleşme uygulamaları ByLock ve Eagle kullandıkları ileri sürülen zanlılar, emniyete götürüldü.