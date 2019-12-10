Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
FETÖ’nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 8 kişi tutuklandı İzle

FETÖ’nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 8 kişi tutuklandı İzle

arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Adli Kontrol Tutuklama Talebi Ara Transfer Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt elebaşının çağrısı ile diğer bankalardan kredi çekerek Asya Katılım Bankası'na para yatırdığı, örgütün şifreli haberleşme programı olan “Bylock” programını kullandığı, örgütün üst düzey yöneticilerine para transferi yaptığı iddia edilen 25 şahsa operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 12 şüpheli ise Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.
8 şüpheli tutuklandı Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 12 şüpheliden 8’i “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (GE-CGK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı