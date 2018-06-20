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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' operasyon - KONYA İzle

FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' operasyon - KONYA İzle

FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon - KONYA - FETÖ'nün "mahrem imamlarına" yönelik operasyon - Gözaltına alınan zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi - Zanlıların sağlık kontrolünün ardından araçlara götürülmesiFETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon - Konya merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda 15 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 45'e yükseldiKONYA (AA) - Konya merkezli 31 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 15 kişi daha gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda, örgüt mensubu askeri personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 124 kişiden 15'i daha yakalandı.Böylece gözaltı sayısı 45'e yükseldi.Adreslerinde bulunamayan 79 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 ilde yürütülen soruşturma kapsamında dün örgüt mensubu askeri personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen 124 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, operasyonda zanlılardan 30'u gözaltına alınmıştı.

Mahrem Akalan Yakalama Kararı Askeri Personel Trol 

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