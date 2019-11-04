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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ'nün mahrem imam operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı İzle

FETÖ'nün mahrem imam operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı İzle

Şüphelilerin hastanede görüntü

Kamu Çalışanları Hastane Akalan Kullar Öğrenciler 

-Şüpheliler hastane giriş çıkış görüntüleri

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY’nin askeriye sivil mahrem imamlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Aksaray merkezli Adıyaman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Samsun ve Şırnak illerinde gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü - Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında örgüt tarafından askeri liselere, polis okullarına eleman temin edilmesi sürecinde öğrenciler ile ilgilenen ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 20 şüpheli belirlendi. Şüpheliler hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından sabah erken saatlerde Aksaray merkezli 13 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Bu kapsamda, daha önce herhangi bir şekilde haklarında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılmayan, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu şüphelileri yakalamaya yönelik olarak yapılan operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firar olan 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, 16 şüphelinin askeriyenin sivil mahrem imamları olduğu bildirildi.
Gözaltına alınanlar arasında ihraç olan polis memurları da bulunuyor.
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