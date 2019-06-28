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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik soruşturma - BURSA

FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik soruşturma - BURSA

FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma - BURSA - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi - Bursa merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 14'ü muvazzaf 24 zanlı adliyeye getirildiBURSA (AA) - Bursa merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmalarında, bazı kişilerin, Bursa 'daki büfe telefonlarından "mahrem imamlar" tarafından ardışık ve periyodik arandıklarının belirlenmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.Bunun ardından 14'ü muvazzaf yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay olmak üzere 24 şüpheli adliyeye getirildi.
Haklarında yakalama kararı bulunan diğer 2 zanlının gözaltına alınması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 18 Haziran'da 26 şüpheli hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerine bağlı ekiplerin koordinesinde operasyon başlatılmıştı. Bursa 'nın yanı sıra Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14'ü muvazzaf 24 zanlı gözaltına alınmıştı.

Polis Mahrem Akalan Yakalama Kararı İstihbarat 

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