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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 2 tutuklama Haberi

FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 2 tutuklama Haberi

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Adli Kontrol Mahrem Polis Memuru Memur Irak 

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( AMASYA ) AMASYA

- Amasya Merzifon merkezli FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı. Amasya'nın Merzifon ilçesi merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir, Denizli, Çorum ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 subay, 3 astsubay ve bir meslekten ihraç edilmiş polis memurunun emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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