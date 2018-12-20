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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ'nün 'kripto mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma - MARDİN Haberi

FETÖ'nün 'kripto mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma - MARDİN Haberi

FETÖ'nün "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma - MARDİN - FETÖ'nün "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma - 13 şüphelinin adliyeye sevk edilmesiFETÖ'nün "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma - Mardin merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındıMARDİN (AA) - Mardin merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 21 zanlı yakalandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki "kripto mahrem yapılanması"nın ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, ankesörlü telefonlardan ardışık aramayla görüştükleri belirlenen 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Polis ekiplerince Mardin , İstanbul, Ankara, Erzurum, Adana, Ağrı, Erzincan, Eskişehir, Hakkari, Hatay, Konya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 13'ü adliyeye sevk edildi.

Mahrem Akalan Yakalama Kararı Kripto Ankesörlü Telefon 

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