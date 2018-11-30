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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'nün 'kripto asker' yapılanmasına yönelik operasyon - KAHRAMANMARAŞ İzle

FETÖ'nün 'kripto asker' yapılanmasına yönelik operasyon - KAHRAMANMARAŞ İzle

FETÖ'nün "kripto asker" yapılanmasına yönelik operasyon - KAHRAMANMARAŞ - Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesiFETÖ'nün "kripto asker" yapılanmasına yönelik operasyon - Kahramanmaraş merkezli 6 ildeki operasyonda gözaltına alınan 4 muvazzaf ve bir eski asker ile bir öğretmen adliyeye sevk edildiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında 4 muvazzaf askerin olduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Kasım'da örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullananlara yönelik Kahramanmaraş , Hatay, Şanlıurfa, Ankara, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan muvazzaf astsubaylar R.A, M.M, Ö.O, T.E. ve askerlikten ihraç edilen U.G. ile örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen öğretmen Ö.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Mahrem Muvazzaf Asker Öğretmen Kripto Trol 

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